Beaux livres à offrir pour Noël

Voici notre sélection de livres d’art à offrir à vos proches pour cette fin d’année.

Gabriele Crepaldi – petite encyclopédie de l’impressionnisme

Ce beau livre est destiné à tout ceux, qui, amateurs, passionnés, professionnels ou simples curieux veulent s’initier au domaine de l’art pictural. Consacré pour l’essentiel à l’impressionnisme, il n’en fait pas moins un tour d’horizon du contexte sociopolitique (s’arrêtant ainsi sur le second empire et la troisième république) et de la genèse de la formation du courant (notamment le refus de l’académisme, l’apparition de la peinture en plein air qui se substitue aux ateliers scolaires, avec des artistes comme Jean-Baptiste Camille Corot ou Millet).

Dans l’antichambre, nous trouvons la période « avant l’impressionnisme » où nous pourrons découvrir des oeuvres d’Eugène Delacroix et de Géricaut, dont respectivement La liberté guidant le peuple et le radeau de la méduse sont représentés.

Puis nous sommes plongés au coeur du courant et de ses traditions, nous traversons des vies en même temps que des palettes de couleurs : Manet, Monet, Renoir, Pissaro, Van Gogh, mais aussi Liebermann, Munch, Sisley, dont les chefs d’oeuvre sont reproduits, expliqués, et parfois complétés par quelques anecdotes.

Le caractère encyclopédique de l’ouvrage s’observe avec des rubriques concernant les thématiques de l’impressionnisme, des articles sur les grandes expositions, les techniques, et quelques apartés sur la sculpture (le prodige Rodin).

D’un maniement agréable, dans une mise en page épurée, associant une iconographie parfaite, l’encyclopédie parvient à cerner l’univers des peintres et à percer les fondements de l’impressionnisme. Un très beau cadeau à offrir pour ces périodes de fêtes.

Gabriele Crepaldi – petite encyclopédie de l’impressionnisme , SOLAR édition

septembre 2006 – 425 pages



Patricia FALGUIERES : Le maniérisme. Une avant-garde au XVIè siècle

Le maniérisme, un terme dérivé du mot italien « maniera », signifiant style ou manière, était un mouvement qui a émergé en réaction aux compositions harmonieuses et équilibrées de la Haute Renaissance. Des artistes comme Michel-Ange et Raphaël dominaient la scène artistique, et les artistes maniéristes cherchaient à rompre avec les normes traditionnelles et à créer des œuvres plus expressives et individualistes.

Emaillé d’illustrations et découpé en des chapitres synthétiques, cet ouvrage présente de manière très pédagogique l’ensemble des thématiques inhérentes aux maniérismes. Le lien avec l’héritage médiéval et la renaissance, les inspirations de Michel-Ange le goût des merveilles que manifestent l’aristocratie de l’époque. Falguières explore les caractéristiques clés du maniérisme, telles que les proportions allongées, les gestes exagérés et un sentiment d’artificialité. Elle discute également des artistes qui étaient à l’avant-garde de ce mouvement avant-gardiste, notamment Parmigianino, Jacopo da Pontormo et Agnolo Bronzino.

L’auteur présente ensuite l’ensemble des facettes du maniérisme avant d’expliquer la passion de ces artistes pour la technique, leur rapport ambigu avec la nature.

Un des aspects les plus fascinants du livre de Patricia Falguières est son analyse du contexte politique et social dans lequel le maniérisme a émergé. Le XVIe siècle était une période de bouleversements politiques et religieux en Europe, et les artistes ont utilisé leur travail pour refléter les incertitudes et les angoisses de l’époque. On traverse là une époque riche et créative, berceau de l’illustration scientifique, du théâtre, des automates, des sciences… et annonciatrice de la vision de l’artiste moderne.

Dans l’ensemble, « Le maniérisme: Une avant-garde au XVIe siècle » est une lecture incontournable pour quiconque s’intéresse à l’évolution de l’histoire de l’art et aux façons dont les artistes ont repoussé les limites et défier les conventions au fil des siècles.

Un ouvrage fascinant !

Le Maniérisme – Une avant-garde Au XVIe Siècle, Patricia Falguières, Gallimard, 2004