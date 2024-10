Voici nos ecards animées 2025 à télécharger et envoyer ensuite par email à vos partenaires professionnels.Il vous suffit pour cela de choisir une des ecards de la liste, puis :

– faites « ajouter au panier »

– validez la commande

– et remplissez le bon de commande avec vos coordonnées, etc.

– payez

– ensuite téléchargez votre ecard sur votre ordinateur dans le dossier « téléchargements » , en cliquant sur le bouton rouge « »

– Puis ouvrez votre email, choisissez un destinataire, écrivez lui un message de vœux et envoyez-lui votre ecard en pièce jointe.

votre destinataire va donc recevoir votre ecard en pièce jointe, il lui suffira de cliquer dessus et de choisir « ouvrir avec … Lecteur Windows, etc.) » pour visionner l’ecard

C’est simple et pratique à faire.